همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر شش شهید والامقام دفاع مقدس وارد استان مرکزی شده و آیین تشییع پیکر‌ها در اراک و سایر شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، سرهنگ کریمی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی، در مصاحبه‌ای گفت: که از شش شهید وارد شده به استان، پنج شهید به‌صورت مهمان در شهرستان‌ها و تنها یک شهید در مرکز استان (اراک) به خاک سپرده خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آیین تشییع پیکر‌های مطهر این شهدا پیش از این در شهرستان‌های زرندیه، شازند، دلیجان و آشتیان نیز برگزار شده است.