اجلاسیه ۱۰۰۰ شهید دانش آموز و فرهنگی و چهل و یکمین سالروز شهادت سرلشکر شهید مهدی زین الدین ،سرداران و شهدای والامقام استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور در اجلاسیه ۱۰۰۰ شهید دانش آموز و فرهنگی که با حضور برخی از دانش آموزان مقطع متوسطه در ورزشگاه شهید حیدریان برگزار شد تفکر و فرهنگ بسیجی را مهمترین عامل مقابله در برابر دشمنان دانست و با تحلیلی از توطئه‌های دشمنان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: آمریکا و همپیمانانش هیچگاه چشم دیدن اقتدار ایران اسلامی را نداشته و نخواهند داشت.

سردار مجتبی بستان با بیان اینکه علم نافع باید در خدمت بشریت و تعالی انسان‌ها باشد افزود: امروز آمریکا و همه دنیای غرب، علم و فناوری را تنها در راه منافع خود برای جنگ افروزی و جنایت بر ضد انسان‌های بی دفاع به کار گرفته‌اند.

وی تفکر بسیجی، کار برای رضای خدا و عمل مجاهدانه را از جمله عوامل مقابله با دشمنان برشمرد و گفت: دانش آموزان با استعداد‌های بالقوه‌ای که دارند می‌توانند موتور محرکه میدان مقابله با دشمنان و در راس آنها آمریکا باشند.

رونمایی از یادمان مدرسه شهید پرور،تشییع یکی از شهدای گمنام، اجرای سرود و نمایش از جمله برنامه‌های این آئین بود.

استان قم بیش از ۶۰۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده که هزار شهید آن دانش آموز و معلم بودند.