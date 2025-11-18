پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از آغاز سرشماری سالانه پستانداران در ۱۱ منطقه حفاظتشده و شکار ممنوع استان، با مشارکت حدود ۵۰ نفر از کارشناسان، متخصصان، محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: در این سرشماری، گونههای شاخص از جمله کل و بز، قوچ و میش و آهو به روش مشاهده مستقیم شمارش میشوند.
وی توضیح داد: نتایج این پایش پس از جمعبندی و تحلیل، مبنای مهمی برای برنامهریزیهای حفاظتی و مدیریت جمعیت این گونههای ارزشمند خواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به نتایج سال گذشته بیان کرد: در سرشماری سال گذشته در مجموع یکهزار و ۵۱۰ راس علفخوار مشاهده و ثبت شد که بیشترین جمعیت مربوط به کَل و بز بوده است.
اشرفی تاکید کرد: بهمنظور کاهش اثرات خشکسالیهای متوالی که بر زادآوری و پایداری جمعیت حیاتوحش تأثیر منفی گذاشته است، ادارهکل در سال جاری اقدام به تهیه و توزیع علوفه، ساخت آبشخورهای مصنوعی جدید و بهسازی آبشخورها و منابع آبی طبیعی کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با وجود شرایط سخت زیستگاهها، با تداوم اجرای طرحهای حمایتی و حفاظتی، جمعیت وحوش استان روندی پایدار و مطلوب داشته باشد.