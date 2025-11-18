نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام با حضور در جمع دانش‌آموزان دبیرستان شمس شهر ایلام، نماز جماعت به‌ویژه نماز اول وقت را یکی از عوامل مهم در کاهش آسیب‌های اجتماعی میان نسل نوجوان دانست.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در جمع دانش‌آموزان دبیرستان شمس با اشاره به اهمیت تقویت معنویت در مدارس گفت: اقامه نماز جماعت و پایبندی به نماز اول وقت می‌تواند در ایجاد نظم فردی، افزایش نشاط، آمادگی روحی و حضور قلب نقش مؤثری داشته باشد و در نهایت به کاهش آسیب‌های اجتماعی نسل جوان منجر شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از چالش‌های رفتاری و اجتماعی نوجوانان با تقویت باور‌های دینی قابل پیشگیری است، افزود: آموزش و پرورش باید بیش از گذشته در هدایت دانش‌آموزان به سمت رفتار‌های صحیح معنوی و اجتماعی تلاش کند.

در پایان این مراسم، نماز ظهر و عصر به امامت امام‌جمعه ایلام اقامه شد.