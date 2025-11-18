پخش زنده
امروز: -
با توجه به ضروری بودن مرمت و حفاظت بنای گنبد جبلیه در کرمان، مرمت این بنا با تأیید شورای فنی و توسط پیمانکار ذیصلاح در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان،سرپرست معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان گفت: در پی انتشاز خبرهایی در فضای مجازی درباره مرمت غیراصولی و آسیب رساندن به بنای گنبد جبلیه ، این مرمت بهصورت اضطراری و پساز تشخیص نمزدگی و آسیب بنا به علت عوامل فرسایش محیطی بهصورت اضطراری در شورای فنی ادارهکل میراثفرهنگی کرمان مصوب و از طریق پیمانکار ذیصلاح در حال انجام است.
فرناز فرهی مقدم تصریح کرد: آخرین مرمت بنای گنبد جبلیه مربوط به سال ۱۳۹۱ است و وضع موجود بنا پساز بررسی کارشناسی نهفقط احتمال آسیب جدی در بنا را محتمل میکرده بلکه برای بازدیدکنندگان نیز میتوانست خطر آفرین باشد.
کارگاه مرمت این بنا هنوز فعال است و در مراحل اولیه مرمت با گچ سنتی انجام و در مراحل تکمیلی متناسب سازی ملات با رنگ بنا انجام خواهد شد.