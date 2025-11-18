به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جانشین انتظامی استان مازندران از کشف ۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فروش خارج از شبکه به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان تنکابن خبر داد.

سرهنگ صمد کلاگر گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی انتظامی تنکابن از قاچاق گازوئیل در یک مرکز کارگاهی دراین شهرستان با خبر شدند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از این مرکز کارگاهی، ۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فروش خارج از شبکه را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان مازندران بیان داشت: متهمان با فروش خارج از شبکه گازوئیل را به قیمت آزاد به فروش میرساندند.

سرهنگ کلاگر خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که دراین راستا یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.