به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق شناس در دیدار با استاندار استان بالکان ترکمنستان با بیان اینکه استان‌های گیلان، مازندران و گلستان همانند گذشته محل حضور اقوام ترکمن، کرد، ترک، بلوچ، سیستانی و آذری‌زبان بوده است گفت: این تنوع قومی ظرفیت ارزشمندی برای گسترش تعاملات فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده است.

اشیر مرادوف استاندار استان بالکان ترکمنستان نیز در این دیدار با قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و استان گیلان، توسعه همکاری‌های استانی در حوزه خزر را ضروری دانست و گفت: استان بالکان و استان گیلان می‌توانند در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله تجارت، انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری همکاری‌های عملیاتی و هدفمند تعریف کنند.