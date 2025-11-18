سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا، در واکنش به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تصریح کرد که این باریکه بخش اساسی کشور آینده فلسطین است و هرگونه تغییر بافت جمعیتی یا جغرافیایی در این منطقه از نظر اتحادیه اروپا مردود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انور الانعونی امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری اتحادیه اروپا در بروکسل، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین تحولات مربوط به طرح صلح غزه و قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل، تأکید کرد که اتحادیه اروپا آماده است در اجرای طرح صلح و تثبیت اوضاع در غزه، از جمله در قالب سازوکار‌های غیرنظامی ـ نظامی و برنامه‌های بازسازی و حاکمیت انتقالی، نقش فعالی ایفا کند.

وی تصویب قطعنامه جدید ۲۸۰۳ شورای امنیت درباره طرح ادعایی کاخ سفید برای پایان جنگ غزه را گامی مهم در جهت پیشبرد نقشه راه برای پایان دادن به درگیری‌ها توصیف کرد و مدعی شد که این متن، آتش‌بس را تثبیت می‌کند، امکان دسترسی بشردوستانه در مقیاس گسترده را فراهم می‌سازد و مسیر را برای آغاز بازسازی، احیای اولیه و اصلاحات نهادی در غزه پس از دو سال جنگ ویرانگر هموار می‌کند.

سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا ادعا کرد این قطعنامه مبنایی برای ورود به مرحله بعدی طرح آتش‌بس به‌شمار می‌رود که شامل کار بر روی استقرار نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده و تشکیل هیات صلح در چارچوب طرح جامع برای آینده غزه خواهد بود. وی تصریح کرد که اتحادیه اروپا با سازمان ملل و شرکای منطقه‌ای در تماس نزدیک است تا اجرای این طرح در چارچوب حقوق بین‌الملل و تعهدات طرف‌ها پیش برود.

الانعونی از همه طرف‌های درگیر خواست مفاد قطعنامه را محترم شمرده و آن‌را بدون تأخیر اجرا کنند. وی هم‌زمان بر آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک به احیای روند سیاسی با هدف دستیابی به صلحی پایدار و قابل اتکا بر پایه راه‌حل دو دولت طبق قطعنامه‌های شورای امنیت تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، یکی از خبرنگاران درباره گزارش‌هایی مبنی بر انتقال گروهی از فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی و احتمال تغییر بافت جمعیتی در نوار غزه سووال کرد. الانعونی با بیان اینکه از جزئیات این گزارش‌ها به‌طور کامل مطلع نیست و باید بیشتر بررسی شود، موضع اتحادیه اروپا را در این زمینه روشن و بدون تغییر خواند و اعلام کرد: «اتحادیه اروپا هرگونه تلاش برای ایجاد تغییرات جمعیتی یا جغرافیایی در غزه را رد و از یکپارچگی نوار غزه و کرانه باختری تحت چارچوب تشکیلات خودگردان فلسطین حمایت می‌کند».

وی با یادآوری موضع اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا، خاطرنشان کرد که «غزه بخش اساسی کشور آینده فلسطین است و نباید هیچ جابه‌جایی اجباری دیگری صورت گیرد». سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا افزود برخی گزارش‌ها در این زمینه را دیده است، اما هنوز مشخص نیست که آیا موضوع جابجایی اجباری مطرح است یا جابجایی داوطلبانه.

الانعونی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره گزارش خبرگزاری رویترز پیرامون آموزش سه هزار نیروی پلیس فلسطینی توسط اتحادیه اروپا و شرایط احتمالی استقرار این نیرو‌ها سؤال کرده بود، از اظهارنظر مستقیم خودداری کرد و گفت: «ما هیچ‌گونه درز اطلاعات یا اسناد محرمانه را نه تأیید می‌کنیم، نه تکذیب و نه درباره آنها اظهار نظر می‌کنیم».

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از حضور یک نماینده ارشد دیپلماتیک اتحادیه اروپا در «مرکز هماهنگی غیرنظامی – نظامی» ویژه غزه خبر داد و نام «کریستیان برگر» را به‌عنوان مسوول دیپلماتیک این مأموریت اعلام کرد. گفته می‌شود این مرکز قرار است بخشی از هماهنگی‌های میدانی برای اجرای آتش‌بس، تثبیت اوضاع و پشتیبانی از روند بازسازی و حاکمیت انتقالی در غزه را به‌عهده بگیرد.

بنابراین گزارش، حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه، به رغم توافق آتش‌بس همچنان ادامه دارد و گزارش‌های متعددی از نقض مکرر این توافق، منتشر شده است. منابع فلسطینی می‌گویند از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون صد‌ها فلسطینی دیگر در حملات پراکنده و تیراندازی نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده‌اند و تنها در روز‌های اخیر نیز چند نفر در حملات تازه و شلیک مستقیم در نقاط مختلف غزه کشته شده‌اند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه که به‌عنوان مرجع از سوی نهاد‌های بین‌المللی نیز مورد استناد قرار می‌گیرد، شمار شهدای جنگ از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به حدود ۶۹ هزار نفر رسیده و بیش از ۱۷۰ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند.