به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان پیرانشهر گفت: کارشناسان این اداره در راستای پایش دورهای، بر روند فعالیت و نمونهبرداری آزمایشگاههای معتمد محیطزیست در این شهرستان نظارت کردند.
طه ایزان افزود: «کارشناسان این اداره در قالب پایش سهماهه سوم سال جاری، فرآیند نمونهبرداری آزمایشگاههای معتمد از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان شامل واحدهای آسفالت، ایزوگام، صنایع غذایی و همچنین تصفیهخانه شهری را مورد بررسی قرار دادند.»
وی افزود: «نظارت مستمر بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد از وظایف قانونی سازمان حفاظت محیطزیست است. همچنین ارائه خوداظهاری توسط واحدهای صنعتی، نقش مهمی در شناسایی منابع آلاینده و مدیریت کاهش بار آلودگی دارد.»
ایزان با اشاره به چارچوب قانونی این اقدام اظهار کرد: «براساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، تمامی واحدها و مراکز صنعتی موظفند در دورههای زمانی مشخص نسبت به نمونهبرداری، اندازهگیری میزان انتشار آلایندهها و ارسال اطلاعات در قالب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیطزیست اقدام کنند.»
رئیس اداره حفاظت محیطزیست پیرانشهر تأکید کرد که اجرای دقیق این فرآیندها باعث ارتقای نظارت، افزایش شفافیت و بهبود مدیریت زیستمحیطی واحدهای صنعتی در سطح شهرستان میشود.