مردم قدرشناس مناطق مختلف استان امروز میزبان پیکر پاک شهدای گمنام بودند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،۹ شهید گمنام هشت سال جنگ تحمیلی، سوم آذر در سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در مناطق مختلف استان کرمان خاکسپاری میشوند و تا آن زمان، پیکر شهدا به مناطق مختلف منتقل خواهند شد و در برنامههایی با حضور مردم شرکت داده میشوند.
سپس پیکر مطهر چهار شهید که در محدوده ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۷ سال بوده و از شهدای عملیاتهای بدر، والفجر مقدماتی، کربلای ۶ و تک دشمن هستند؛ در مناطق حاشیه ای مرکز استان کرمان از جمله روستای ده بالا، شهرک مسکونی سپاه و ارتش و اتوبان هفت باغ به خاک سپرده خواهند شد.
همچنین ۲ شهید از این شهدا نیز با ۲۲ و ۳۹ سال سن در جنوب استان کرمان در منطقه دوساری عنبرآباد و مهنآباد رودبارجنوب خاکسپاری میشوند.
این ۲ شهید از شهدای عملیات رمضان (شرق دجله) و درگیری با دشمن در سرپلذهاب هستند.
۲ شهید ۱۸ و ۲۱ ساله نیز از شهدای عملیات والفجر سه و کربلای چهار در بوستان معلم رفسنجان و ارجاسب خنامان تدفین میشوند.
شهید ۲۶ ساله عملیات خیبر نیز در روستای چشمهسبز گوغر بافت دفن خواهد شد.
همچنین اجتماع فاطمی نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در چهارراه طالقانی شهر کرمان برگزار خواهد شد.