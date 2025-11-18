به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های شمشیربازی اپه زنان بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان، امروز نماینده ایران با وجود رقابت پایاپایی که داشت، شکست خورد و حذف شد.

ریحانه رضایی مقابل اگمبردی‌یوا شمشیر‌باز ازبکستان با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ مغلوب شد و به مرحله نیمه نهایی نرسید. به این ترتیب شانس کسب مدال برنز را از دست داد.

رضایی در مرحله یک شانزدهم نهایی استراحت داشت. او در مرحله یک هشتم نهایی برابر زینب الحسانی از امارات با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ پیروز شد.

ریحانه در مرحله گروهی چهار پیروزی مقابل شمشیربازان ازبکستان، امارات، اردن و بحرین و یک شکست برابر نماینده آذربایجان داشت.

روز گذشته ایران در اپه مردان نماینده داشت که محمد اسماعیلی در مرحله یک هشتم نهایی و امیرحسین موشحی در مرحله یکچهارم نهایی حذف شدند.