در نشست قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید مشکلات یک واحد تولید خودرو و یک شهرک صنعتی بررسی و رفع شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سالاری بازرس کل استان کرمان در قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید اعلام کرد: دو دستور کار داریم یکی بخشودگی جرائم یک هلدینگ تولید کننده خودرو که مالیاتش را پرداخت کرده مشکل بخشودگی جرائم دارد که مصوب شد کمک کنیم مشکل حل شود ودومین دستور کار حل مشکل ایجاد شهرک صنعتی با تولید واحدهای هوشمند کنتورهای برق و آب ،رنگ های پودری، لوله سازی که مشکلات مجوزی داشت که اعلام شد دو هفته فرصت داده شد که پیگیری شود .

دادخدا سالاری، بازرس قضایی استان کرمان، در گزارشی اعلام کرد : در بررسی شرکت‌های مرتبط با معادن در استان کرمان، تخلفات و انحرافاتی غیرطبیعی و مشکوک مشاهده شده و تخلفات مربوط به مجموعه‌ای از شرکت‌ها است که در مجموع سه هزار میلیارد تومان است که ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به استان کرمان است و مبلغ اعلامی بانک‌ها نشان می‌دهد این مبالغ در حدی هستند که به نظر می‌رسد در فرآیند‌های مالی و تسهیلات، دچار انحراف و تخلف شده است.