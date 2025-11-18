پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه عکس «بر شانههای اشک» با محوریت آیینهای ملی تکریم و تشییع پیکر شهدا، در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایشگاه عکس «بر شانههای اشک» با محوریت آئینهای ملی تکریم و تشییع پیکرهای مطهر شهدای ایران در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا میشود.
در این رویداد هنری، ۱۰۰ قطعه عکس منتخب از عکاسان سراسر کشور به نمایش گذاشته شد؛ آثاری که پس از بررسی ۱۱ هزار عکس ارسالی به دبیرخانه و طی سه مرحله داوری تخصصی انتخاب شدهاند.
به گفته دبیر رویداد، این روند با هدف ارائه تصویری مستند، هنرمندانه و دقیق از مراسم ملی تکریم شهدا انجام گرفته است.
گفتنی است؛ این نمایشگاه تا ۱۰ آذر، بهجز پنجشنبهها و روزهای تعطیل، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ میزبان بازدیدکنندگان است.