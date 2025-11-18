به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: عملیات روکش آسفالت بزرگراه شهید خرازی در محدوده پل اشرافی تا پل وحید اصفهان این روز‌ها با هدف ارتقای کیفیت عبور و مرور، رفع خرابی‌های سطحی و افزایش ایمنی تردد در حال اجراست.

علی رضی‌زاده با بیان اینکه اصلاح شیب‌های طولی و عرضی نیز همزمان با آماده‌سازی مسیر انجام شد تا آب‌های سطحی به درستی هدایت شوند گفت: از تجمع آب و آسیب‌های احتمالی به آسفالت باید جلوگیری شود.

وی با اشاره به روند اجرای کار در محدوده غربی بزرگراه اصفهان گفت: عملیات روکش آسفالت در این بخش به طور کامل به پایان رسیده و در این مرحله حدود ۴۳۰۰ تن آسفالت در لاین‌های مختلف پخش و کوبیده شد و سطحی یکدست، روان و استاندارد برای تردد شهروندان ایجاد شد.

رضی زاده افزود: برای عملیات روکش آسفالت در محدوده پل اشرافی تا پل وحید بیش از ۲۸ میلیارد تومان تخصیص یافته و این پروژه مطابق برنامه‌ریزی و بدون توقف در حال اجراست افزود: این طرح با همکاری و پیگیری مشترک اداره عمران و اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه یک اجرا می‌شود و هدف اصلی آن ارائه مسیری ایمن، باکیفیت و یکنواخت به شهروندان است.

به گفته وی با تکمیل عملیات در بخش شرقی و بهره‌برداری کامل از روکش جدید، شرایط عبور و مرور در بزرگراه شهید خرازی به شکل قابل توجهی بهبود خواهد یافت.