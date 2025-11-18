پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا اعلام کرد که این طرح با هدف ارتقای مهارت فعالان بخش خصوصی و تقویت امنیت سایبری زیرساختهای کشور، با جدیت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در همایش طرح پویان اعلام کرد که هدف این طرح، تولید محتوای آموزشی در حوزه امنیت سایبری برای شرکتهای دارای مجوز آموزش است تا این شرکتها بتوانند فعالان بخش خصوصی اکوسیستم سایبری کشور را آموزش دهند.
نوروززاده با اشاره به اینکه صدور مجوزهای افتا برای متقاضیان بخش خصوصی در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار برابر افزایش داشته، اظهار کرد: حاکمیت به بخش خصوصی اعتماد دارد و از حضور آنها در دستگاههای زیرساختی برای ارتقای امنیت سایبری حمایت میکند. او تأکید کرد که ایجاد و حفظ امنیت سایبری کشور تنها با همکاری و مشارکت گسترده بخش خصوصی ممکن خواهد بود.
نوروززاده افزود: حساسیت حاکمیت نسبت به دسترسی شاغلان بخش خصوصی به دادهها و سامانههای مرتبط با امنیت سایبری زیرساختها طبیعی است و برای رفع این دغدغه، طرح پویان با جدیت اجرا خواهد شد تا فعالان این حوزه با چالشهای احتمالی آشنا شوند.
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین خاطرنشان کرد که برای جبران عقبماندگی در حوزه فناوری اطلاعات، این مرکز از مشارکت و همفکری فعالان خصوصی استقبال میکند و امیدوار است با همکاری نهادهای بالادستی همچون ستاد توسعه علم و فناوری افتا، این فاصله کاهش یابد. او توصیه کرد بخش خصوصی از این فرصت بهره برده و همچون گذشته نقش فعالی ایفا کند.
نوروززاده همچنین اعلام کرد: سیاست حاکمیت، کاهش حداکثری وابستگی به محصولات خارجی در حوزه امنیت سایبری است و لازم است تولیدات داخلی صنعت افتا جایگزین نمونههای خارجی شود.
در بخش دیگری از این همایش، دکتر محسن پاشا، قائممقام و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، با تشریح چالشهای پیشروی اکوسیستم سایبری بیان کرد: طبق قانون بودجه، دستگاهها موظفند یک درصد از داراییهای خود را به امنیت سایبری اختصاص دهند و بخش خصوصی باید برای اجرای طرحهای این حوزه نقشآفرینی فعالتری داشته باشد.
معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی همچنین با اشاره به ایجاد اکوسیستم بیمه سایبری گفت: دولت موظف است تمام داراییهای سایبری خود را بیمه کند و در بودجه سال آینده اعتبارات لازم برای این موضوع پیشبینی شده است.
وی از عزم مرکز ملی فضای مجازی برای رفع موانع توسعه فناوری اطلاعات، تقویت امنیت سایبری و حذف مقررات دستوپاگیر خبر داد.
در ادامه، دکتر حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، با بیان اینکه در بخش خصوصی توجه کافی به آگاهسازی و توانمندسازی شاغلان صنعت افتا نشده است، تأکید کرد: شرکتهای مشاوره و آموزش فعال در حوزه امنیت سایبری باید علاوه بر سازمانها، آموزش شرکتهای خصوصی را نیز در اولویت قرار دهند تا تابآوری سایبری افزایش یابد.
او خطاب به فعالان بخش خصوصی حوزه امنیت سایبری گفت: اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی فرصتی ارزشمند است و شرکتها باید نشان دهند که این اعتماد صحیح بوده و بخش خصوصی در حوزه سایبر امین کشور است.