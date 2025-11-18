به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا پنج روز آینده جو پایداری بر روی استان حاکم است.

لیلا امینی افزود: در این مدت آسمان صاف، گاهی کمی ابری در استان پیش بینی می‌شود و وزش باد پدیده غالب بیشتر مناطق استان خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در پی غلطت آلاینده‌های جوی تا اواخر هفته در استان گفت: در مناطق مرکزی و صنعتی و پرجمعیت، به دلیل سکون جوی، در شرایط کنترل نشدن منابع انتشار آلودگی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

امینی همچنین با بیان اینکه دمای استان در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در ساعات پیش رو بین ۲۵ تا ۶ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

وی گفت: کمینه دما در ۱۳ ایستگاه از جمله چادگان، لنجان، فریدونشهر، فریدن، خوانسار، دهاقان، بویین میاندشت، فلاورجان، دهق، مبارکه، میمه، شهرضا و ورزنه به زیر صفر رسیده و بویین میاندشت با حداقل دمای ۹ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین ایستگاه استان است.