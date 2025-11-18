به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست کارگاه راه‌آهن دورود - خرم‌آباد - بروجرد گفت: بر اساس آخرین آمار پروژه راه‌آهن دورود - خرم‌آباد به ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

منصور حمیدی افزود: کریدور اصلی این مسیر ریلی از شهرستان دورود آغاز می‌شود و تا شهر اندیمشک ادامه دارد. طول کلی مسیر حدود ۳۶۰ کیلومتر است که در فاز نخست، قطعه‌ی ۱۱۴ کیلومتری از دورود تا خرم‌آباد در دست اجراست. هدف این پروژه، اتصال کریدور شمال به جنوب و همچنین اتصال غرب کشور به مرکز ایران از طریق شبکه ریلی است، طرحی که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت حمل بار و مسافر در غرب کشور به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: این مسیر از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مسیر‌های ریلی کشور به‌شمار می‌آید، چراکه بخش عمده‌ای از آن در دل رشته‌کوه زاگرس قرار دارد. به همین دلیل، در مجموع ۳۳ کیلومتر تونل در مسیر پیش‌بینی شده که از این میزان، تاکنون ۱۸ کیلومتر حفاری شده و یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروژه، احداث طویل‌ترین تونل ریلی خاورمیانه با طول ۴۷۰۰ متر است که در محدوده کیلومتر ۴۸ تا ۵۲ مسیر قرار دارد. عملیات حفاری این تونل با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته از دو دهانه در حال انجام است و تاکنون بیش از دو کیلومتر پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم.

سرپرست کارگاه راه‌آهن دورود - خرم‌آباد - بروجرد اضافه کرد: با توجه به الزامات ایمنی، در کنار هر تونل اصلی که طولی بیش از دو کیلومتر دارد، تونل‌های اضطراری نیز طراحی و اجرا شده‌اند تا در شرایط خاص یا عملیات نگهداری، ایمنی کامل مسیر تضمین شود.

وی با اشاره به حجم عظیم عملیات خاکی در این پروژه، بیان کرد: در کل مسیر، بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری، حدود ۱۰ میلیون مترمکعب خاکریزی و نزدیک به یک میلیون مترمکعب بتن‌ریزی انجام خواهد شد. در حال حاضر، علاوه بر تونل‌ها، چندین پل خاص در مسیر در دست اجراست که از جمله آنها پل کیلومتر ۴۷ است که در مجاورت آزادراه قرار دارد و از نظر فنی یکی از سازه‌های شاخص این طرح به‌شمار می‌آید.

حمیدی ادامه داد: در مسیر منشعب به سمت بروجرد نیز حجم قابل توجهی از عملیات عمرانی در حال انجام است، در این بخش، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب خاکریزی و بیش از ۳۴ هزار مترمکعب بتن‌ریزی در دستور کار است. همچنین دو رشته تونل اصلی به طول ۴۱۰ متر در این محدوده طراحی شده که عملیات اجرایی آنها نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی این پروژه برای استان لرستان، بیان کرد: هم اکنون بیش از ۷۰۰ نفر نیروی انسانی در این پروژه مشغول کار هستند که بیش از ۹۰ درصد آنان از نیرو‌های بومی منطقه‌اند. همچنین حدود ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی از جمله جامبو دریل، لودر، کمپرسی و بیل مکانیکی در نقاط مختلف مسیر فعال هستند. با توجه به نرخ بیکاری بالای استان، اجرای این پروژه توانسته سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد.

سرپرست کارگاه راه‌آهن دورود - خرم‌آباد - بروجرد یادآور شد: پروژه راه‌آهن دورود - خرم‌آباد از سال ۱۳۹۲ آغاز شده، اما به دلیل محدودیت‌های اعتباری و نوسانات اقتصادی، روند اجرای آن تا سال ۱۳۹۷ کند بود و تنها حدود ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. با پیگیری‌های انجام‌شده و اصلاح پیمان در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، روند کار سرعت گرفت و در مدت کمتر از دو سال، پیشرفت فیزیکی پروژه از ۳۷ درصد به بیش از ۵۲ درصد افزایش یافت. در حال حاضر نیز بر اساس آخرین آمار، این طرح به ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

حمیدی اظهار کرد: اگر تأمین اعتبارات پایدار برای پروژه انجام شود، با روند فعلی عملیات عمرانی، می‌توان امیدوار بود که مسیر ریلی دورود - خرم‌آباد در آینده‌ای نزدیک تکمیل و آماده بهره‌برداری شود. این طرح نه‌تنها مسیر حمل‌ونقل ریلی غرب کشور را به مرکز و جنوب کشور متصل می‌کند، بلکه موجب رونق اقتصادی، کاهش هزینه‌های حمل بار، توسعه گردشگری و افزایش ایمنی در تردد بین استان‌های لرستان، خوزستان و همدان خواهد شد.