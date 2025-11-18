خانواده شهبازی در یزد با اتکا به تلاش، دانش و پشتکار، بزرگ‌ترین واحد پرورش مرغ بومی کشور را راه‌اندازی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خانواده شهبازی، یکی از خانواده‌های شناخته‌شده و فعال در حوزه کارآفرینی در استان یزد، توانسته‌اند با تلاش مستمر و روحیه نوآورانه خود، بزرگ‌ترین واحد پرورش مرغ بومی کشور را ایجاد و مدیریت کنند. این مجموعه که از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده، امروز به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اصلاح نژاد و تکثیر مرغ بومی در ایران شناخته می‌شود.

به گفته اعضای این خانواده، طی سال‌های گذشته نژاد مرغ‌های بومی از استان‌های مختلف جمع‌آوری و با استفاده از روش‌های اصلاح نژادی، بهترین و پربازده‌ترین نژاد‌ها تکثیر و پرورش داده شده‌اند. مرغ‌های اصلاح‌شده این واحد به دلیل تخم‌گذاری بالاتر—حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ عدد در سال— نسبت به مرغ‌های بومی عادی (۱۰۰ تا ۱۵۰ تخم در سال)، صرفه اقتصادی بسیار بیشتری برای پرورش‌دهندگان دارند.

این نژاد‌ها علاوه بر تولید بالاتر، حدود ۳۰ درصد مصرف دان کمتر، مقاومت بیشتر در برابر بیماری‌ها و قدرت کرچ شدن را نیز دارا هستند؛ ویژگی‌هایی که آنها را به گزینه‌ای مناسب برای پرورش در سراسر کشور تبدیل کرده است.

واحد بزرگ پرورش مرغ بومی خانواده شهبازی در حال حاضر قادر است ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار قطعه را در هر دوره نگهداری و پرورش دهد. جوجه‌های تولیدی این مجموعه نیز مطابق سفارش، در سنین مختلف به استان‌های مختلف کشور ارسال می‌شوند و شبکه گسترده‌ای از پرورش‌دهندگان را تغذیه می‌کنند.

در کنار این فعالیت، این خانواده کارآفرین یک فروشگاه هزار متر مربعی نیز راه‌اندازی کرده‌اند که در آن تمامی ملزومات صنعت مرغداری و همچنین مرغ‌های بومی اصلاح‌شده تولیدی خود را عرضه می‌کنند.

با وجود تمام این موفقیت‌ها، این واحد مرغداری نیز همچون بسیاری از مجموعه‌های دام و طیور کشور، با کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی روبه‌روست؛ مشکلی که حیات صنعت را با چالش جدی مواجه کرده است.

با این حال، خانواده شهبازی با مدیریت مناسب و پشتکار مثال‌زدنی، توانسته‌اند برای ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم و برای ده‌ها نفر دیگر در استان‌های مختلف به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کنند؛ نمونه‌ای از کارآفرینی پایدار که تأثیر آن فراتر از مرز‌های یزد دیده می‌شود.