به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی خانواده شهدا را پرچمداران صبر، استقامت و پاسداران حقیقی امنیت کشور دانست و گفت: عزت و آرامش امروز ایران اسلامی مدیون جانفشانی جوانانی است که با نثار خون خود راه عزت را هموار کردند.

الهام آزاد افزود: خدمت به مردم و خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای معنوی و افتخارآمیز است و مسؤولان باید پیگیر امور این عزیزان باشند.

فرماندار خوروبیابانک نیز در این دیدار با تجلیل از مقام شهید علی‌اکبر نبی گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های معنوی شهرستان هستند و مسئولان وظیفه دارند با تمام توان در خدمت این عزیزان باشند.

علی اصغر ایرجی افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثارگری شهداست و زنده نگه‌داشتن یاد آنان باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

شهید علی اکبر نبی سال ۶۵ در سن ۲۳ سالگی در منطقه نقده هنگام درگیری با اشرار به شهادت رسید.

شهرستان خوروبیابانک ۱۳۰ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

