به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما با بیان اینکه یکی از اهداف برجسته رویداد ملی «ایران جان» این بود که مردم نسبت به آن احساس رضایت داشته باشند، گفت: در خوزستان ۷۵ درصد، در ایلام ۸۱ درصد، در اصفهان ۷۳، در فارس ۷۴ درصد و در خراسان جنوبی ۸۶.۷ درصد مردم از این رویداد ملی، احساس رضایت کردند.

محسن شاکری‌ نژاد در پنلی با محوریت رویداد ملی «ایران جان» در جریان هفتمین نشست سراسری افق تحول رسانه ملی که هم‌اکنون در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما در حال برگزاری است، افزود: ما برای بررسی اثرسنجی رویداد ملی «ایران جان» در چند مرحله و در مراکز گوناگون پرسش‌نامه‌ای تهیه کردیم که شامل معرفی اشخاص شناخته‌شده، اماکن معروف و ظرفیت‌های استان است.

وی افزود: وقتی می‌گوییم به‌صورت میانگین «ایران جان» بیش از ۶۰ درصد مخاطب دارد، یعنی بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم آن را دنبال کرده‌اند و این آمار‌ها در عصر ارتباطات بسیار ارزشمند است.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما با بیان اینکه در این اثرسنجی سؤالاتی می‌پرسیم که امکان اثرسنجی دارد و در هر هفته از «ایران جان» سه موج اثرسنجی انجام می‌شود، افزود: پیش از رویداد از افراد پرسش‌هایی می‌شود و بعد از یک هفته در سه سطح بینش، نگرش و کنش نظرسنجی دیگری انجام می‌شود.

شاکری‌نژاد افزود: اکنون پنج موج از «ایران جان» رقم خورده است و شاهد تفاوت‌های معناداری در نگرش، احساس و میزان آگاهی مردم نسبت به هر استان در پیش و پس از آزمون بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف برجسته رویداد ملی «ایران جان» این بود که مردم نسبت به آن احساس رضایت داشته باشند، افزود: می‌دانیم که ایران تهران نیست و تهران هم فقط بالای شهر تهران نیست و رویداد ملی «ایران جان» روی همین نکات تأکید دارد.

شاکری‌ نژاد تاکید کرد: در افق تحول سال قبل، ساختمان شیشه‌ای برپا بود و اگر رسانه ملی و فعالیت‌هایش اثرگذار نبود هرگز مورد حمله دشمن صهیونیستی قرار نمی‌گرفت.