رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از نظارت کارشناسان این اداره بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد محیط زیست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی گفت: کارشناسان این اداره به همراه کارشناسان پایش و آزمایشگاه اداره کل و نیز کارشناس رسمی دادگستری و به منظور بررسی روند نمونهبرداری آزمایشگاههای معتمد از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی شهرستان، بازدید و کنترلهای مستمر انجام دادند.
وی افزود: نمونهبرداری از کارخانهها و معادن فعال در سطح شهرستان بهصورت مستمر انجام میشود و در صورت آلاینده بودن، بر اساس ضوابط و مقررات، اخطاریه زیستمحیطی به صاحبان صنایع صادر میشود.
مختار خانی تصریح کرد: نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و ارائه خوداظهاری توسط واحدهای صنعتی و تولیدی، در شناسایی منابع آلاینده و کاهش میزان بار آلایندگی آنها نقش مهمی دارد.
وی افزود: در این بازدید کارشناسان این اداره بر روند نمونه برداری کارشناسان آزمایشگاه معتمد از خروجی دودکش ها، هوای محیط واحدهای تولید پودرسنگ در شهر نوشین نظارت نموده و به منظور صحت سنجی آزمایشگاه، نمونه برداری ذرات محیطی و اندازه گیری دودکش بصورت مشترک انجام شد.