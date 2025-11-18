به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده شرکت بازرگانی برای عمل نکردن به تعهدات ارزی در قبال دریافت ۴۳ هزار و ۸۵۳ یورو ارز بانکی در شعبه چهارم بدوی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل تفاوت ارز دریافتی با نرخ ارز آزاد رایج در بازار به تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان واحد ارزی مدیریت باک سامان منطقه استان آذربایجان غربی گزارش تخلف را در بررسی اسناد و مدارک ارزی یک شرکت بازرگانی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند