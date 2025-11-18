تأکید بر نقشآفرینی فعالان اجتماعی در تقویت خانواده و پویایی جمعیت در ایلام
معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری ایلام بر ضرورت مشارکت فعالان اجتماعی در افزایش امید اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و اصلاح نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «افشین کریمی» معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری ایلام در نشست هماندیشی «خانواده، محیط زیست و پویایی جمعیت» با بیان اینکه نقش جریانهای اجتماعی در تقویت امید عمومی و بهبود فضای اجتماعی برجسته است، گفت: دیدگاههای ارائهشده از سوی فعالان اجتماعی دارای محتوای قابل تأمل است و میتواند در ایجاد امید و تقویت بنیان خانواده تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه جمعیت از جمله افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری، اضافه کرد: تغییر نگرش جامعه نسبت به اهمیت فرزندآوری و آینده جمعیتی کشور ضروری است.
در ادامه این نشست، «صفورا جستجو» مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام نیز با اشاره به فعالیتهای قرارگاه حمایت از خانواده عنوان کرد: برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از زنان سرپرست خانوار، همراهی فعالان اجتماعی و حضور پررنگتر جوانان امری مهم است.
این نشست با بررسی راهکارهای تقویت خانواده، افزایش مشارکتهای مردمی و ترویج فرهنگ فرزندآوری به کار خود پایان داد.