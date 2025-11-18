مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: پالایشگاه فاز ۱۴ با ظرفیت فرآورش ۵۶ میلیون مترمکعب گاز در روز، در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی دچار آسیب شد، که با تلاش متخصصان کشور در کمتر از ۱۰ روز به مدار تولید بازگشت.

تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: پالایشگاه فاز ۱۴، که به‌عنوان آخرین پالایشگاه استاندارد عسلویه با ظرفیت فرآورش ۵۶ میلیون مترمکعب گاز در روز شناخته می‌شود، در جریان حملات اخیر دشمن دچار آسیب شد، اما با تلاش مستمر متخصصان کشور، بخش عمده ظرفیت آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار بازگشت.

وی افزود: این پالایشگاه شامل چهار واحد شیرین‌سازی هرکدام با ظرفیت حدود ۱۴ میلیون مترمکعب است و در زمان وقوع حمله، بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشت.

دهقانی بیان کرد:در روز دوم یا سوم جنگ، واحد «ترین ۲» پالایشگاه هدف قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی گسترده شد؛ حادثه‌ای که آن را به بزرگ‌ترین واحد صنعتی آسیب‌دیده در درگیری‌های ۱۲ روزه تبدیل کرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: باوجود شرایط جنگی و تهدید تکرار حملات، تیم‌های تخصصی از روز سوم و چهارم در منطقه مستقر شدند و عملیات بازسازی را آغاز کردند. متخصصان کشور توانستند در کمتر از ۱۰ روز تعمیرات سه‌ترین دیگر را به پایان برسانند و حدود سه‌چهارم ظرفیت پالایشگاه را دوباره به مدار تولید بازگردانند. به این ترتیب پالایشگاه فاز ۱۴ که تنها برای مدت کوتاهی از مدار خارج شده بود، اکنون بخش اعظم ظرفیت خود را بازیافته و فرآورش گاز در آن ادامه دارد.