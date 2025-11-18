پخش زنده
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: ۴ هزار و ۶۰۰ برنامه در قالب ۴۶ برنامه شاخص به مناسبت هفته بسیج در استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین زارع کمال در نشست با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، سرکشی از خانوادههای شهدا، غبارروبی ۷۵۰ گلزار شهدای استان، برگزاری یک هزار محفل قرآنی در سراسر استان، خدمات رسانی ۲۰ گروه جهادی در یکی از روستاهای محروم، سه هزار حلقه صالحین، برگزاری میز خدمت، برپایی یک هزار نشست هم اندیشی، همایش تجلیل از ۴۰۰ مدال آوران لیگ علمی دانش آموزان نخبه، دیدار مسئولان و بسیجیان با ائمه جمعه استان، برگزاری ۲۰۰ یادواره شهدای آبروی محله، افتتاح ۳۰ طرح محرومیت زدایی، اهدای ۵ هزار بسته معیشتی و برگزاری رزمایش شکوه اقتدار بسیج را از عمده برنامههای هفته بسیج در استان برشمرد.