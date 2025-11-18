به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مهابادی‌ها امروز در فضایی آکنده از معنویت و امید، نماز باران و شکر گزاری را در جنب دانشکده علوم پزشکی اقامه و از خدواند متعال نزول رحمت و برکت و رفع خشکسالی را طلب کردند.

این مراسم عبادی و معنوی به امامت ماموستا ابوبکر محمدکریمی، امام جماعت مسجد حاج صالح شاطری مهاباد برگزار شد.

در این آئین، اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده‌ها با حضور پرشور خود به درگاه خداوند متعال دست نیاز بلند کرده و برای نزول باران رحمت و برکت دعا کردند.

نماز طلب باران با هدف تقویت روحیه توکل، امید و بازگشت به معنویت در جامعه بدنبال کاهش جشمگیر بارش‌ها و بروز خشکسالی در ماه‌های اخیر برگزار شد.

نماز باران از سنت‌های کهن و ارزشمند اسلامی است که در هنگام خشکسالی و کمبود نزولات آسمانی اقامه می‌شود.

در بخش‌هایی از دعا‌های این نماز، نمازگزاران از درگاه خداوند طلب بارانی پاک، پربرکت و حیات‌بخش کردند تا زمین‌های خشک و بی‌رمق دوباره جان بگیرد و دل‌های مؤمنان شاد و امیدوار شود.