همزمان با سی و سومین هفته کتاب، خیر ارومیهای، شش قطعه سند و پنج نسخه کتاب چاپ سنگی را به بخش اسناد، نسخ خطی و نفایس چاپی کتابخانه مرکزی ارومیه اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با سی و سومین دوره هفته کتاب، عباسعلی مصاحبطلب، خیر ارومیهای، ۶ قطعه سند و پنج نسخه کتاب چاپ سنگی را به بخش اسناد، نسخ خطی و نفایس چاپی کتابخانه مرکزی ارومیه اهدا کرد.
مصاحبطلب، هدف از این کار را ترویج سنت حسنه وقف و ترویج کتابخوانی و مشارکت مردم در این کار خیر فرهنگی عنوان کرد و گفت: سنت وقف در اسلام و فرهنگ ایرانی قدمت و جایگاه ویژه دارد که با چنین کارهایی باید آن را حفظ و به نسلهای بعدی آموزش و انتقال داد.
عباسعلی مصاحبطلب، ۹۲ ساله است ولی همچنان در حوزه کتاب و کتابخوانی فعال است و راز داشتن ذهن و فکر پویا در سنین کهنسالی را مطالعه کتاب میداند.
موضوع این اسناد وقف شده فرهنگ و زندگی مردم ارومیه است همچنین یک نسخه از کتب چاپ سنگی اثر مولف ارومیهای و یک نسخه کتاب چاپ سنگی توسط ناشر ارومیهای بوده و بومی بودن، ارزش فولکوریک بسیار زیادی به آثار مورد نظر بخشیده است.
در بین منابع نفیس، آثار بومی و فولکلور در اولویت جذب، جمعآوری و ارایه خدمات به پژوهشگران قرار دارند.
بخش اسناد، نسخ خطی و نفایس چاپی کتابخانه مرکزی با بیش از یک هزار و ۳۴۰ نسخه چاپ سنگی، سربی، خطی و اسناد تاریخی در طبقه منفی یک این کتابخانه قرار دارد.