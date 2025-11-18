استاندار قم با اشاره به حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت:در راستای حمایت از تولید، حساب بانکی هیچ واحد تولیدی نباید بدون هماهنگی بسته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه حساب بانکی هیچ واحد تولیدی در استان نباید بدون اطلاع و هماهنگی با مدیران واحد‌ها مسدود شود افزود: حمایت عملی از تولیدکنندگان همراه با شفافیت در امور مالی، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

وی گفت: ایجاد سامانه‌های شفاف و قابل استناد به نفع تولیدکننده و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.

استاندار در ادامه شایعات مربوط به پایان کار خود در استانداری قم و مطرح شدن نام او برای وزارت راه و شهرسازی را بی‌اساس خواند و تأکید کرد: با قوت به فعالیت خود در استان ادامه خواهد داد.

نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به اهمیت شفافیت و بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت بازنگری در ساختار مالی و مدیریتی و همچنین احصای صحیح منابع و ارتقای کارآیی این سازمان شدند.