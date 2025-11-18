در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟ در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس استاندار گیلان عصر امروز در پنل «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب»، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از سال ۲۰۱۴ و پس از آغاز اجلاس سه‌جانبه ایران، روسیه و هند، گفت: ظرفیت حمل‌ونقل ایران در بنادر نوشهر و انزلی در گذشته کمتر از یک میلیون تن بود، اما امروز این رقم در بنادر استان‌های شمالی افزایش یافته است و بنادر امین آباد نیز به شبکه متصل شده‌اند.

وی همچنین با تأکید بر بهبود جاده‌ها و شبکه ریلی کشور، افزود: روزانه حدود ۵۰ واگن بار از آذربایجان، از آستارا وارد خاک ایران می‌شود و روند مشابهی در مرز‌های دیگر داریم که این امر نشان‌دهنده افزایش چشمگیر توانمندی سخت‌افزاری و لجستیکی ایران در بخش حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی است.

استاندار گیلان با اشاره به نقش بخش خصوصی در بهره‌برداری از زیرساخت‌ها گفت: در آستارا تمام فرایند‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و این تجربه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی ایران و سایر کشور‌های منطقه باید به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته حق‌شناس، با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در طول دو دهه گذشته و افزایش تعداد کشتی‌های تجاری، هدف اصلی این است که از ظرفیت‌های موجود حداکثر بهره‌برداری شود و روند همکاری‌های منطقه‌ای و لجستیکی با کشور‌های حوزه خزر و فراتر از آن توسعه یابد.

وی با اشاره به آمادگی دولت ایران در توسعه بنادر حوزه خزر در کشور گفت: دولت ایران با بهره‌مندی از بنادر و مسیر‌های ترانزیتی متنوع، آماده است تا نقش خود را در توسعه تجارت منطقه‌ای و اتصال به اقیانوس هند، دریای سرخ، دریای مدیترانه و دریای سیاه بیش از پیش ایفا کند.

معاون سازمان اکو: از گسترش همکاری‌های کشور‌های ساحلی خزر حمایت می‌کنیم

زاندوس آسانو معاون سازمان همکاری اقتصادی اکو هم در پنل عمومی نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای خزر در تالار مرکزی رشت، شهر رشت را شهری زیبا دانست و گفت: دریای خزر، ظرفیت بسیار خوبی برای تقویت ارتباطات و توسعه پایدار منطقه است و این سازمان متعهد است از برگزاری چنین همایش‌هایی که باعث گسترش صنعت توریسم در راستای اهداف اکو می‌شود حمایت کند.

وی با بیان اینکه آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که یک تریلیون دلار گردش مالی در حاشیه خزر صورت گرفته است گفت: ۸ و ۸ دهم درصد این تجارت، مربوط به تجارت کشور‌های حاشیه خزر است که امیدواریم گردش مالی این بخش بیشتر شود.

معاون سازمان همکاری اقتصادی اکو افزود: برگزاری چنین اجلاس‌هایی می‌تواند توسعه بنادر، راه آهن و مراکز لجستیکی را شتاب دهد.

زاندوس آسانو گفت: منطقه خزر ترکیبی از زیبایی‌های طبیعی، فرهنگ و تاریخ است و شهر ساری مازندران در سال ۲۰۲۲ و اردبیل در سال ۲۰۲۳ به عنوان پایتخت‌های توریستی سازمان ما به توسعه و گسترش اهداف سازمان اکو کمک کردند.

وی ادامه داد: دبیرخانه اکو بر گسترش همکاری همسایگان خزر تاکید می‌کند و امیدوار است این کنفرانس نتایج خوبی داشته باشد و باعث همراهی و هم‌افزایی همکاری‌های اقتصادی شود.

نخست وزیر جمهوری داغستان: ۴۰ درصد از کل تجارت خارجی داغستان با ایران است

نخست وزیر جمهوری داغستان هم در پنل «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کشورمان توسعه کریدور حمل و نقل بین اللملی شمال – جنوب است، گفت: ۴۰ درصد از کل تجارت خارجی این استان روسیه با ایران است.

عبدالمسلم عبدالمسلموف، یکی از مهمترین اولویت‌های داغستان را توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال – جنوب عنوان کرد و گفت: این کریدور، روسیه را به ایران، جمهوری آذربایجان و سایر کشور‌های منطقه متصل می‌کند.

وی افزود: داغستان به لطف موقعیت راهبردی و بندرتجاری مخاچ‌قلعه، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند و امروز بندر ما همکاری تنگاتنگی با بنادر ایران دارد که شامل سازماندهی خطوط کشتی‌رانی منظم و توسعه فهرست کالا‌های قابل جابجایی است.

نخست وزیر جمهوری داغستان افزود: برای توسعه و دیجیتال‌سازی کریدور بین المللی، در سومین نشست اقتصادی دیجیتال خزر که اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شد توافقنامه‌ای بین شرکت گلوناس و داغستان امضا شد که به ما این امکان را می‌دهد حمل و نقل ما به تجهیزات ماهواره‌ای مجهز شود و امکان تسهیل ارسال و اظهار بارنامه‌ها را فراهم می‌کند.

عبدالمسلموف در زمینه حجم تجارت خارجی هم گفت: حجم تجارت خارجی با ایران ۴۰ درصد کل تجارت خارجی داغستان را شامل می‌شود و اصلی‌ترین کالا محصولات غذایی است که در این رابطه چشم‌انداز ما می‌تواند تولید مشترک و فراوری محصولات کشاورزی داغستان باشد و ما علاقه‌مند به گسترش همکاری با ایران هستیم.