به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در مسابقه نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی سعید اسماعیلی فرنگی کار خوزستانی تیم ملی کشورمان امشب سه شنبه (۲۷ آبان) به مصاف جعفراف از آذربایجان رفت و در حالی که ۲ ثانیه با نتجه ۳ بر ۳ در مقابل حریف خود عقب بود توانست با اجرای فن ۴ امتیازی و با نتیجه ۸ بر ۳ پیروز میدان شود و نشان طلا را کسب کند.

همچنین در مسابقه رده بندی وزن ۶۰ کیلوگرم این رقابت‌ها علی احمدی وفا به مصاف نیهات ممدلی از کشور آذربایجان رفت و توانست با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری برسد و صاحب مدال برنز شود.