پخش زنده
امروز: -
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی ارومیه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی بزرگترین رویداد کشاورزی شمالغرب ایران در پارک جنگلی، محل دائمی نمایشگاه بینالمللی ارومیه دایر شده است
این نمایشگاه با هدف آشنایی فعالان حوزه کشاورزی، بهرهبرداران، دانشجویان، تولیدکنندگان و مسئولان بخش کشاورزی با تازه های این بخش از ۲۷ تا پایان آبانماه دایر است
در این نمایشگاه هیأتهای تجاری از عراق، ارمنستان، عمان و ترکیه و تولید کنندگانی از استانهای مختلف کشور برای آشنایی با نوآوریها، فناوریهای پیشرفته، ماشینآلات روز و فرصتهای تجاری بینالمللی حضور دارند.
این رویداد بینالمللی با هدف تقویت همکاریهای منطقهای و توسعه روابط اقتصادی میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای بینالمللی برگزار میشود.
· توسعه صادرات محصولات و خدمات کشاورزی · انتقال فناوریهای روز دنیا به تولیدکنندگان داخلی · ایجاد پل ارتباطی پایدار بین کسبوکارهای داخلی و بینالمللی و معرفی قابلیتهای منحصربهفرد منطقه در حوزه کشاورزی از اهداف کلان این نمایشگاه است.
ساعت بازدید از نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی ارومیه واقع در پارک جنگلی است.
علاقهمندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت www.jaamexx.com مراجعه یا با شمارههای ۰۹۳۹۲۶۵۹۴۶۸ و ۰۹۳۰۲۶۵۹۴۸۲ تماس حاصل نمایند.
این نمایشگاه با تمرکز بر کشاورزی پایدار و توسعه همکاریهای بینالمللی برگزار میشود و فرصتی منحصربهفرد برای معرفی توانمندیهای صنعت کشاورزی منطقه فراهم میآورد.