به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان، امروز سعید اسماعیلی ملی‌پوش فرنگی ایران در وزن ۶۷ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف حسرت جعفراف دارنده نشان برنز المپیک و نشان های نقره و برنز جهان از جمهوری آذربایجان رفت و با نتیجه ۸ بر ۳ پیروز میدان شد و به نشان خوش رنگ طلا رسید.

این دومین بار است که اسماعیلی برابر این حریف جمهوری آذربایجانی پیروز شد و به نشان طلا می‌رسد. اسماعیلی پیش از این در فینال مسابقات جهانی زاگرب هم با شکست این حریف آذربایجانی به نشان طلا رسیده بود.

اسماعیلی در دور نخست استراحت داشت و در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر عارف محمدی از قطر را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی هم با نتیجه ۹ بر صفر برابر آیتجان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان موفق به کسب برتری شد.

این اولین حضور اسماعیلی در مسابقات بازی‌های کشور‌های اسلامی است که منجر به کسب نشان خوش رنگ طلا شد. وی پیش از این در مسابقات جهانی زاگرب هم به نشان طلا رسیده بود.