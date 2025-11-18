با نمایش بیش از دو هزار اثر، نخستین جشنواره ملی عکس «کارستان» در دره شهر به ترویج فرهنگ کار و اشتغال در میان جوانان پرداخت.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ نخستین جشنواره ملی عکس کارستان با نمایش بیش از دو هزار اثر از عکاسان ۲۶ استان کشور در دره‌شهر برگزار شد، رویدادی هنری که بر ترویج فرهنگ کار، اشتغال و کارآفرینی جوانان تأکید دارد.

«محمدرضا تردست» معاون اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام بیان کرد: بیش از دو هزار و یکصد اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت پنج اثر به‌عنوان آثار برتر معرفی و تجلیل شدند.

اجرای موسیقی سنتی، تقدیر از کارآفرینان برتر و تجلیل از چهره‌های هنری از دیگر بخش‌های این رویداد یک‌روزه بود.

این جشنواره با مشارکت ادارات کل ورزش و جوانان، تعاون و کار استان ایلام، معاونت امور اجتماعی استانداری و با همراهی هنرمندان دره‌شهری برگزار شد و هدف آن یادآوری ضرورت ایجاد مشاغل گروهی و تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی در میان جوانان است.