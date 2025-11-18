«کارستان»؛ جشنواره ای برای روایت کار جوانان
با نمایش بیش از دو هزار اثر، نخستین جشنواره ملی عکس «کارستان» در دره شهر به ترویج فرهنگ کار و اشتغال در میان جوانان پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ نخستین جشنواره ملی عکس کارستان با نمایش بیش از دو هزار اثر از عکاسان ۲۶ استان کشور در درهشهر برگزار شد، رویدادی هنری که بر ترویج فرهنگ کار، اشتغال و کارآفرینی جوانان تأکید دارد.
«محمدرضا تردست» معاون اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام بیان کرد: بیش از دو هزار و یکصد اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت پنج اثر بهعنوان آثار برتر معرفی و تجلیل شدند.
اجرای موسیقی سنتی، تقدیر از کارآفرینان برتر و تجلیل از چهرههای هنری از دیگر بخشهای این رویداد یکروزه بود.
این جشنواره با مشارکت ادارات کل ورزش و جوانان، تعاون و کار استان ایلام، معاونت امور اجتماعی استانداری و با همراهی هنرمندان درهشهری برگزار شد و هدف آن یادآوری ضرورت ایجاد مشاغل گروهی و تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی در میان جوانان است.