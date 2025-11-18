تیم ملی جودو ناشنوایان ایران با کسب مدال برنز در رقابت‌های تیمی المپیک ۲۰۲۵ توکیو، پنجمین مدال کاروان کشور را به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل روابط‌عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان و در جریان سومین روز مسابقات، تیم ملی جودو ایران در دیدار نخست با نتیجه ۲ بر صفر برزیل را شکست داد. در ادامه نیز برابر کره‌جنوبی ۲ بر یک به پیروزی رسید. جودوکاران کشورمان در سومین مبارزه مقابل قزاقستان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خوردند.

ملی‌پوشان ناشنوا در آخرین دیدار خود برابر ترکیه به میدان رفتند و با برتری ۲ بر یک موفق به کسب مدال برنز تیمی شدند؛ مدالی که نخستین مدال تیمی کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها به شمار می‌رود.

پیش از این و در بخش انفرادی، علی سلحشور (۶۶- کیلوگرم)، حسین‌الله کریمی (۹۰- کیلوگرم) و مسعود رستگار (۱۰۰+ کیلوگرم) سه مدال برنز انفرادی جودو را کسب کرده بودند. همچنین مهلا سمیعی در تیراندازی تپانچه ۱۰ متر زنان یک مدال برنز کسب کرده است تا مجموع مدال‌های کاروان ایران به ۵ مدال برسد.

در ترکیب تیم ملی در رقابت‌های تیمی جودو، سه نماینده شایسته خراسان رضوی نیز حضور داشتند: آقایان علی سلحشور ، علی شیخ و مصطفی سفیدی نقش مهمی در کسب مدال تیمی ایران ایفا کردند.