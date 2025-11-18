رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوکان گفت: اهالی روستای زیراندول در این شهرستان برای نگهداری و حفاظت از پل تاریخی سلطان که بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد، اقدام به مرمت این اثر ارزشمند کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شورش محمدپور اظهار کرد: اهالی روستای زیراندول بوکان با تلاش خود اقدام به مرمت پل تاریخی سلطان کردند که بر روی رودخانه سیمینه احداث شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوکان با بیان اینکه با قدمتی بیش از چهار قرن، در معرض تخریب قرار داشت، افزود: در سال‌های گذشته، بخش‌هایی از پل سلطان به دلیل رطوبت، برف و باران دچار خرابی شده بود و مرمت این بنای تاریخی با کمک روستاییان و با نظارت کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با بودجه‌ای معادل ۳۵۰ میلیارد ریال انجام شد.

او ادامه داد: پس از تدوین طرح مطالعاتی برای بازسازی این اثر تاریخی تدوین و انتخاب استاد معمار ماهر، اعتبار مورد نیاز نیز توسط اهالی روستا‌های منطقه و هیئت امنای پل تامین شده است.

محمدپور با بیان اینکه پل سلطان در نزدیکی روستای «زیراندول» بر روی رودخانه سیمینه ساخته شده و از سنگ‌چین خشک برای یک دهانه آن استفاده شده است، گفت: بخشی از گوشه شرقی پل به دلیل عوامل جوی آسیب دیده بود و مرمت این اثر تاریخی نه تنها به جلوگیری از تخریب بیشتر کمک می‌کند، بلکه زمینه توسعه گردشگری در این منطقه را نیز فراهم می‌سازد.