به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ازهاری درکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بر تکمیل و رفع نواقص زیرساخت‌های لازم در شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج تاکید کرد و خواستار واگذاری زمین به متقاضیان واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی شد.

وی با بیان اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست و بر اساس قانون بانک‌های‌عامل موظف به اجرای آن هستند

خلیقی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیزبا اشاره به اینکه از مجموع ۲ هزارو ۱۶ پرونده مطرح شده دراین جلسات ۹۱ درصد در زمینه مشکلات بانکی بوده است گفت: با اجرای مصوبات کارگروه تثبیت اشتغال برای ۲۲ هزارنفرانجام شده است.

در این جلسه مشکلات و مطالبات ۸ واحد تولیدی مطرح و در دستور کار قرارگرفت و در راستای کمک به رفع مشکلات این واحد‌ها تصمیماتی گرفته شد.