معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازمالاجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ازهاری درکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بر تکمیل و رفع نواقص زیرساختهای لازم در شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج تاکید کرد و خواستار واگذاری زمین به متقاضیان واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی شد.
وی با بیان اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازمالاجراست و بر اساس قانون بانکهایعامل موظف به اجرای آن هستند
خلیقی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیزبا اشاره به اینکه از مجموع ۲ هزارو ۱۶ پرونده مطرح شده دراین جلسات ۹۱ درصد در زمینه مشکلات بانکی بوده است گفت: با اجرای مصوبات کارگروه تثبیت اشتغال برای ۲۲ هزارنفرانجام شده است.
در این جلسه مشکلات و مطالبات ۸ واحد تولیدی مطرح و در دستور کار قرارگرفت و در راستای کمک به رفع مشکلات این واحدها تصمیماتی گرفته شد.