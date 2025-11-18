

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از لیگ، تیم‌های شهرداری مراغه، شهید جهان‌آرا اهواز، شهید رسولی نوشهر، واریان البرز، ایرانیان لاهیجان، پارسیان زاگرس، پاس فراجا، پی‌سابان تهران و مجتمع گل نرگس نوشهر با ترکیب‌هایی متشکل از ملی‌پوش حضور دارند

پس از ۳۸ مسابقه طی ۲ روز در زمین شماره ۱ و ۲ پیست کانوپولو دریاچه آزادی، در پایان نیم‌فصل نخست لیگ کانوپولو ۱۴۰۴ آقایان تیم شهید رسولی نوشهر با ۲۴ امتیاز صدرنشین شد، پاس فراجا با ۲۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و ایرانیان لاهیجان با ۱۸ امتیاز رده. سوم را خود اختصاص داد.