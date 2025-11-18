پخش زنده
امروز: -
استاد قنبر راستگو هنرمند هرمزگانی به علت بیماری در بیمارستان بستری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: استاد قنبر راستگو هنرمند استان هرمزگان هم اکنون بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به علت ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری است.
فرخنده جلالی افزود: پیگیری وضعیت سلامتی استاد راستگو از پزشکان و بیمارستان هستیم و تا ساعتی دیگر به دیدار این هنرمند میرویم.
بیشتربخوانید: تجلیل از فعالان حوزه رسانه در بندرعباس
قنبر راستگو زادهٔ ۳ مهر ۱۳۲۴ در روستای سرریگان، میناب که با نام خالو قنبر نیز شناخته میشود، موسیقیدان، خوانندهٔ جنوبی و نوازندهٔ ساز جفتی اهل هرمزگان و یکی از نوازندگان شناختهشدهٔ ساز جفتی در ایران و جهان است.
در پنجمین اجلاس کمیته ثبت میراث ناملموس، شیوه نوازندگی نی جفتی قنبر راستگو در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت ملی شد.