در سالروز جهانی یادمان قربانیان حوادث ترافیکی، همایشی با محوریت نقش آموزش در کاهش تصادفات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این همایش، نقش آموزش بهویژه از سنین کودکی در کاهش حوادث رانندگی مورد تأکید قرار گرفت و معلمان بهعنوان خط مقدم آموزش ایمنی ترافیک معرفی شدند.
کارشناسان حاضر در نشست، خطرشناسی را یکی از مهمترین بخشهای آموزش دانستند و بر ضرورت تجهیز معلمان پرورشی به ابزارهای عملی برای انتقال مفاهیم ایمنی به دانشآموزان تأکید کردند. آنان خاطرنشان کردند: «دانشآموزان باید از همین سن بیاموزند که جان خود و دیگران چقدر ارزشمند است و حتی در سفرهای خانوادگی، تخلفات رانندگی را مشاهده و گزارش کنند.»
در این همایش همچنین بر اهمیت آموزش در حوزه موتور و دوچرخهسواری تأکید شد. آمارها نشان میدهد در هفت ماهه نخست امسال بیش از ۱۰ هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادهاند؛ آماری که نقش عامل انسانی و ضرورت خودکنترلی را بیش از پیش برجسته میکند. بخش تأثربرانگیز مراسم، روایت دو حادثهدیده ضایعه نخاعی بود که با صدایی آرام اما پر از درد از لحظهای گفتند که زندگیشان برای همیشه تغییر کرد.
یکی از کارشناسان توضیح داد: پشت هر آمار، یک زندگی، یک خانواده و یک آینده از دست رفته نهفته است. آموزش، تنها راهی است که میتواند چرخه تلخ حوادث ترافیکی را متوقف کند.