مدیر کل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم گفت: مجموعه سرویس بهداشتی‌های بازار بزرگ شمسه در دو بلوک‌ای و بی با ۳۱۰ چشمه در دست ساخت است و تا ۱۰روز آینده آماده خدمت رسانی به زائران و مجاوران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی رضا رشیدی نژاد با اشاره به اینکه در سال‌های قبل سازه مجموعه سرویس بهداشتی‌های بازار بزرگ شمسه احداث و قسمتی از عملیات نازک کاریش به اتمام رسیده بود گفت: مجموعه شهرداری از ۸ ماه پیش تکمیل، بهسازی و به روز رسانی مجموعه رو بر عهده گرفت و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی این پروژه انجام و عملیاتی و آماده خدمت رسانی شده است.

مدیر کل نظارت بر امور عمرانی شهرداری افزود:این طرح به مراحل پایانی خود نزدیک است و بین یک هفته تا ۱۰ روز آینده وارد چرخه خدمت رسانی خواهد شد.

مجموعه سرویس بهداشتی‌های بازار بزرگ شمسه در دو بلوک‌ای و بی است و شامل۳۱۰ چشمه سرویس بهداشتی و ۱۷۰ سرویس حمام برای آقایان و خانم‌ها است.