

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی امشب در شهر ریاض عربستان در وزن ۷۷ کیلوگرم امیر عبدی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر اولوی غنی زاده قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان را شکست داد.

عبدی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر حبیب جان ظهوراف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر صفر عبداله علی اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

عبدی در دیدار پایانی با نتیجه ۶ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب آکژول محموداف دارنده نشان طلای جهان و نقره و برنز المپیک از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.