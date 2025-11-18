تیم شهید املاکی لنگرود در مصاف با گل گهر سیرجان، تیم میزبان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و تیم کاسپین رضوانشهر در مصاف با گلفام بابل، بازی را با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب هفته پنجم و از گروه سوم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور، تیم شهید املاکی لنگرود عصر امروز در سالن ۲۲ بهمن این شهر، به مصاف تیم گل گهر سیرجان رفت که این دیدار با برد ۳ بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

همزمان با این دیدار، تیم کاسپین شهر بهشت رضوانشهر، دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها، از گروه دوم این مسابقات در بابل، به مصاف تیم گلفام این شهر رفت که این دیدار در پایان، با نتیجه ۳ بر صفر، به نفع تیم میزبان به پایان رسید.