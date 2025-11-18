شهروند خبرنگار؛

تبدیل شدن بنایی تاریخی در یزد به محل انباشت زباله

معاون میراث فرهنگی یزد: کاروانسرای ابوالقاسم رشتی، قابلیت مرمت و احیا را دارد که با همکاری مالکین در صدد بازسازی آن هستیم.