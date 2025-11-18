شهروند خبرنگار؛
تبدیل شدن بنایی تاریخی در یزد به محل انباشت زباله
معاون میراث فرهنگی یزد: کاروانسرای ابوالقاسم رشتی، قابلیت مرمت و احیا را دارد که با همکاری مالکین در صدد بازسازی آن هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژههای خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواستها شدهاند.
بنایی تاریخی که به محلی برای انباشت زباله تبدیل شده
شهروندی انباشت زباله در یک کاروانسرای تاریخی در بافت تاریخی یزد را به تصویر کشیده است.
تخریب محیط زیست با زباله سوزی
شهروندی با ارسال فیلمی از دود ناشی از زباله سوزی در منطقه محمد آباد، توجه بیشتر به محیط زیست را خواستار شده است.
وضعیت آسفالت و روشنایی خیابان ۲۲ بهمن تفت
شهروندی هم از تفت گفته تا کی قراره وضعیت آسفالت و روشنایی خیابان ۲۲ بهمن برای سرنشینان وسایل نقلیه و عابران حادثه ساز بشه؟
مصالح ساختمانی رها شده در معابر طزرجان
رها شدن مصالح ساختمانی در معابر طزرجان باعث بروز مشکلات برای اهالی و تخریب سیمای روستا شده است.