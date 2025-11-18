پخش زنده
امروز: -
مسابقات بدمینتون جام فجر با حضور تیمهایی از ۲۰ کشور در ارومیه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مسابقات جام فجر، که در ماههای آینده در ارومیه برگزار میشود، از مهمترین دورههای این رقابتها است و پیشبینی میشود حدود ۲۰ کشور از سه قاره آسیا، اروپا و آمریکا در آن حضور یابند.
محمدرضا پوریا در نشست هماهنگی رقابتهای جام فجر و بازدید از ظرفیتهای ورزشی ارومیه برای میزبانی از مسابقات، افزود: آذربایجانغربی از توانمندترین استانها در میزبانی رویدادهای بینالمللی است و اطمینان داریم که این دوره با رضایت کامل همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: در این دوره حداقل ۲۰ کشور از آسیا، اروپا و آمریکا حضور مییابند که نقش مهمی در دیپلماسی ورزشی ایران ایفا خواهد کرد.
پوریا درباره جزئیات مسابقات گفت: این دوره در سه بخش انفرادی، دونفره و میکس و در دو گروه مردان و زنان برگزار میشود و انتظار میرود نتایج آن موجب ارتقای جایگاه جهانی ایران در رنکینگ جهانی شود.
وی همچنین از حمایت وزارت ورزش و جوانان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و استانداری آذربایجانغربی قدردانی کرد و افزود: در صورت تداوم هماهنگیها، ارومیه میتواند به یکی از قطبهای اصلی میزبانی در بدمینتون جهان تبدیل شود.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی هم در این نشست بیان کرد: هماهنگی بین فدراسیونهای مختلف ورزشی و دستگاههای استانی باعث شده که این استان در سالهای اخیر به یکی از میزبانان شاخص کشور در رقابتهای بزرگ و بین المللی تبدیل شود.
سجاد بیرامی با اشاره به میزبانی کشورهایی مانند اسپانیا، آلمان، برزیل، مالزی، اندونزی و ایتالیا، این موضوع را نشانه اعتماد فدراسیون جهانی به ایران دانست.
وی خواستار تداوم تلاشها در دو ماه آینده شد و گفت: با همکاری اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی و فدراسیون بدمینتون یکی از بهترین دورههای مسابقات بینالمللی این رشته ورزشی را در تاریخ کشور رقم خواهیم زد.