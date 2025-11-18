با هدف سامان‌دهی مشاغل مرتبط با عرضه مواد غذایی، تقویت اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال خیابان غذا در ارومیه ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ قرارداد مشارکت در پروژه سرمایه‌گذاری احداث «خیابان غذا» به روش B.O.L.T با حضور آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه و سرمایه‌گذار این طرح به امضا رسید.

این پروژه در خیابان فدک و در کنار مجتمع تجاری اوریاد اجرا خواهد شد. خیابان غذا با هدف سامان‌دهی مشاغل مرتبط با عرضه مواد غذایی، تقویت اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال طراحی شده است.

اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری، افزایش رفاه شهروندان و سامان‌دهی مشاغل شهری در ارومیه داشته باشد.