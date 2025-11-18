به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان ایران در دومین دیدار خود از بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان امروز (سه‌شنبه) به مصاف قطر رفت و با نتیجه ٢١-٧ به برتری رسید.

کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی برای کشورمان در این رقابت‌ها حاضر شده‌اند.

بانوان ایران در گروه B با مصر، قطر و الجزایر همگروه هستند و در دیدار نخست مصر را شکست داده‌ اند.