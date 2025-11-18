راه یابی۴۰ اثر صنایعدستی لرستان به مرحله داوری «مهر ملی کیفیت»
معاون اداره کل میراثفرهنگی لرستان از راهیابی بیش از ۴۰ اثر هنرمندان استان به مرحله داوری هشتمین دوره «مهر ملی کیفیت و مرغوبیت صنایعدستی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون اداره کل میراثفرهنگی،گردشگری لرستان و صنایع دستی در سخنانی، اظهار داشت: هشتمین دوره داوری مهر ملی کیفیت و مرغوبیت صنایعدستی در استان برگزار میشود.
عباس حمزهای گفت: در این دوره ۴۲ هنرمند لرستانی با تکمیل فرم تقاضانامه در این رویداد ملی شرکت کردهاند که بیانگر توانمندی و گستره فعالیتهای صنایعدستی استان است.
معاون اداره کل میراثفرهنگی لرستان، تنوع آثار ارسالشده را یکی از نقاط قوت این دوره عنوان کرد و افزود: این آثار شامل رشتههایی همچون سازهای سنتی، هنرهای چوبی، قلمزنی و ورشوسازی، تولیدات چرمی دستدوز، بافتههای داری، البسه محلی، ملیلهسازی، سفال و سرامیک، زیورآلات محلی، حکاکی روی سنگ و دیگر رشتههای فعال در لرستان است.
حمزهای با تأکید بر اهمیت مهر ملی کیفیت و مرغوبیت صنایعدستی گفت: این مهر معتبرترین نشان ملی در حوزه صنایعدستی به شمار میرود و دریافت آن بیانگر کیفیت و هویتمندی آثار است.
وی با اشاره به برگزاری دوره سهماهه آموزش مجازی آشنایی با مهرهای ملی و بینالمللی کیفیت در تابستان امسال، اظهار کرد: این دوره توسط یکی از پایهگذاران این نشانها در ایران برگزار شد و نقش مهمی در افزایش دانش فنی و توانمندسازی هنرمندان ایفا کرد.
معاون اداره کل میراثفرهنگی لرستان با اشاره به گستردگی و اصالت آثار ارسالی، افزود: تنوع آثار نشان میدهد هنرمندان لرستان باتکیهبر فرهنگ بومی و مهارتهای اصیل، همچنان در مسیر تولید آثار کیفی و رقابتپذیر حرکت میکنند. امیدواریم تعداد قابلتوجهی از این آثار موفق به دریافت مهر ملی کیفیت شوند.
حمزهای از برنامهریزی معاونت برای حمایت از هنرمندان برگزیده، توسعه بازار فروش و فراهمکردن زمینه حضور آنان در جشنوارهها و نمایشگاههای ملی و بینالمللی خبر داد.