نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب بر جایگاه بی‌بدیل معلم و نقش فرهنگی مدیران مدارس به عنوان رهبران فرهنگی و اجتماعی در تعالی جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نشست مدیران مدارس و سرگروه‌های آموزشی شهرستان تکاب که با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار فرهنگی برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد میرزایی، نماینده مردم شریف شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با ایراد سخنانی صریح و محتوایی، بر اهمیت و قداست کار فرهنگی و آموزشی در ساخت تمدن اسلامی تأکید کرد.

میرزایی در آغاز سخنان خود با اشاره به جایگاه رفیع معلمان در فرهنگ اسلامی گفت: مقام معلم با هیچ معیاری قابل سنجش نیست، معلم، چراغ هدایت جامعه و کاشف استعداد‌های نهفته است. هر تحولی که در کشور رخ دهد، ریشه در کلاس درس و اراده فرهنگی معلمان دارد. امروز اگر ما در مسیر پیشرفت گام برمی‌داریم، مرهون تلاش خالصانه آنان است که بی‌هیاهو، آینده این سرزمین را می‌سازند.

وی با بیان اینکه بدنه کارشناسی و فکری جامعه ایرانی از دل آموزش و پرورش برخاسته است، افزود: هیچ دستگاهی در کشور تأثیری فراگیرتر از آموزش و پرورش ندارد. امروز مدیران، متخصصان، روحانیون، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی، همه از بستر آموزش و پرورش رشد کرده‌اند. اگر این نهاد علمی و تربیتی به‌درستی تقویت شود، مسیر اصلاح و ارتقای سایر بخش‌ها نیز هموار خواهد شد.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب خاطرنشان کرد که مدرسه فقط یک ساختمان با میز و نیمکت نیست، بلکه قلب تپنده ایران اسلامی است. او گفت: مدرسه جایی است که فرهنگ، ایمان، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری در آن شکل می‌گیرد. نباید به آن صرفاً از منظر فیزیکی نگریست؛ زیرا در کلاس‌های همین مدارس، ریشه‌های استقلال، عدالت و پیشرفت کشور تنیده شده است.

میرزایی همچنین خطاب به معلمان و مدیران مدارس اظهار کرد: معلمان باید ادامه مسیر دانش‌آموزان را تعیین کنند و خودشان نیز مسیر تعالی و رشد را در جامعه دنبال نمایند، ارزش معلمی در پویایی و رشد مداوم نهفته است؛ معلمی که خود در حال یادگیری، مطالعه و ارتقا باشد، قادر است نسل‌های آینده را به قله‌های علم، اخلاق و ایمان هدایت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش استان گفت: امروز حضور مدیرکلی دغدغه‌مند، چون آقای صمیمی و تیم برنامه‌محور ایشان، نویدبخش تحولی جدی در آموزش و پرورش استان است. این هم‌گرایی فکری میان مدیران ستادی و صف، موجب خواهد شد عدالت آموزشی و پیشرفت فرهنگی در مناطق مختلف استان از جمله تکاب شتاب گیرد.

نماینده مردم در پایان بر نقش راهبری فرهنگی و اجتماعی مدیران و معلمان تأکید کرد و گفت: مدیران و معلمان فقط مسئول آموزش نیستند، بلکه لیدر‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند. بسیاری از جریان‌های اخلاقی، فرهنگی و حتی اجتماعی در جامعه از مدارس آغاز می‌شود و به واسطه تأثیرگذاری معلمان و مدیران، مسیر خود را می‌یابد. پس باید این نقش راهبری را با درک، بصیرت و تعهد ادامه داد تا آموزش و پرورش بتواند رسالت تمدن‌ساز خود را به‌درستی ایفا کند.

این نشست در فضایی صمیمی و کارشناسی برگزار شد و محور گفت‌وگوها، توسعه عدالت آموزشی، بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری و ارتقای جایگاه فرهنگی آموزش و پرورش در شهرستان تکاب بود.