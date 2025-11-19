\u067e\u06cc\u0631\u0645\u0631\u062f \u0641\u0631\u0647\u06cc\u062e\u062a\u0647 \u0648 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u06f7\u06f0 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0642\u0645\u0686\u0642\u0627\u06cc (\u0627\u06cc\u062c\u0631\u0648\u062f)\u060c \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f\u06cc \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0646\u0648\u0631 \u0645\u06a9\u062a\u0628\u200c\u062e\u0627\u0646\u0647\u060c \u0628\u0627 \u062a\u06a9\u06cc\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0647 \u0648 \u0642\u0644\u0645 \u0627\u062f\u06cc\u0628\u0627\u0646\u0647 \u062e\u0648\u062f\u060c \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0633\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0648 \u0645\u062a\u0646 \u0627\u062f\u0628\u06cc \u0646\u06af\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n