پخش زنده
امروز: -
چالشهای حوزه مسکن در مهاباد در نشستی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نشست از رفع موانع تعاونیهای مسکن و خانهدار شدن چهار هزار خانواده مهابادی تا چند ماه آینده خبر داده شد.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در این نشست گفت: با حل مشکلات تعاونیها میتوان گفت مشکل زمین چهار هزارخانوار در این شهرستان برطرف خواهد شد.
پیمان آرامون افزود: در یک سال اخیر برای تعاونیها کار و مقدمات لازم برای اخذ مجوز انجام شده و موضوع واگذاری زمین یک پروسه طولانی است، اما تا چند ماه آینده مشکل زمین این تعاونیها برطرف خواهد شد.
آرامون، روند صدور مجوزها، تأمین زمین و ایجاد زیرساختهای عمرانی را از محورهای اصلی رسیدگی به مشکلات تعاونیها عنوان کرد و گفت: این موارد با هدف ایجاد نظم، شفافیت و سرعتبخشی به فعالیتها دنبال میشود.
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست با تأکید بر حل مشکلات تعاونیهای مسکن گفت: رسیدگی به مشکلات و مسائل این تعاونیها از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان بوده و در ماههای اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده است.
محمدصادق امیرعشایری، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اعضای این تعاونیها را خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار کمدرآمد تشکیل میدهند، افزود: صیانت از حقوق این خانوادهها برای دستگاههای اجرایی شهرستان یک وظیفه مهم و غیرقابل چشمپوشی است و رفع مطالبات آنان با نگاه حمایتی و ویژه پیگیری میشود.
علی دهقان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی هم در این نشست گفت:
مشکل تعاونی پیام، آذر ایثار، فرهنگیان یک و دو و جهادگران جزو مصوبات بود که با این امر مشکلات زیادی از روی دوش آنها برداشته میشود.
سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: درحال حاضر هفت هزار و ۵۰۰ نفر، ۴۰ میلیون تومان اولیه را واریز کردهاند، اما منتظر دریافت زمین هستندکه قرار امسال زمین به آنها تحویل شود.
الحاق زمین به محدوده شهر و طرحهای نهضت ملی مسکن هم از دیگر محورهای مهم این نشست بود.